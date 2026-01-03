English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ! ʼಹಸಿರು ಚಿನ್ನʼದಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು..

ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ! ʼಹಸಿರು ಚಿನ್ನʼದಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು..

Teak farming tips: ತೇಗದ ಮರವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 3, 2026, 01:02 PM IST
  • ತೇಗದ ಮರವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ
  • ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ

Trending Photos

RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್!‌
camera icon6
Bank Account Closed
RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್!‌
ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ 2000 ರೂ. ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 7,000 ರೂ.
camera icon13
LIC Bima Sakhi Yojana
ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ 2000 ರೂ. ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 7,000 ರೂ.
ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?
camera icon7
Bigg boss kannada12 dhanush enter finale week
ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ?
camera icon5
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ?
ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ! ʼಹಸಿರು ಚಿನ್ನʼದಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು..

Farming Tips: ತೇಗದ ಮರವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಹಡಗುಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಗದ ಮರವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೇಗದ ಮರವು ಎಂದಿಗೂ ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮರವು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಡಿಎ-ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ!  

ತೇಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೇಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೇಗದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ರೈತರು ತೇಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೇಗದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯವು 6.5 ಮತ್ತು 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೇಗದ ಗಿಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತೇಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಳುವರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತೇಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ತೇಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತೇಗ, ಆದಿಲಾಬಾದ್ ತೇಗ, ನೀಲಾಂಬರ್ (ಮಲಬಾರ್) ತೇಗ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ತೇಗದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೇಗಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮರಗಳ ಎತ್ತರವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಡಿಎ-ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ!  

ತೇಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮೊದಲು, ಹೊಲಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ, 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ತೇಗದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು, 15 ಕೆಜಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ 500 GM NPK ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ತಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಸ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Agriculture Newsteak farming incometeak woodteak wood farming

Trending News