ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ! ʼಹಸಿರು ಚಿನ್ನʼದಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು..

Farming Tips: ತೇಗದ ಮರವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಹಡಗುಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಗದ ಮರವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೇಗದ ಮರವು ಎಂದಿಗೂ ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮರವು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ.
ತೇಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೇಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೇಗದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ರೈತರು ತೇಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೇಗದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯವು 6.5 ಮತ್ತು 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೇಗದ ಗಿಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತೇಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಳುವರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತೇಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ತೇಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತೇಗ, ಆದಿಲಾಬಾದ್ ತೇಗ, ನೀಲಾಂಬರ್ (ಮಲಬಾರ್) ತೇಗ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ತೇಗದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೇಗಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮರಗಳ ಎತ್ತರವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತೇಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮೊದಲು, ಹೊಲಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ, 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ತೇಗದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು, 15 ಕೆಜಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ 500 GM NPK ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ತಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಸ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.