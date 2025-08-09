ಕೇವಲ 50 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ..

Agroforestry investment ideas: ತೇಗಿನ ಮರವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ನೆಲಹಾಸು ಮತ್ತು ಮರಗೆಲಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಗದ ಮರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭದ ಕೃಷಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೇಗದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದು ಮರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎಂದರೇ ತೇಗಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ಮೂರನೇಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ತೇಗಿನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವಯಸ್ಸು, ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೈತರು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ತೇಗದ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ತೇಗದ ಮರವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ತೇಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ತೇಗಿನ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ:
ರೈತರು ತೇಗದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 500 ತೇಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ತೇಗದ ಕೃಷಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತೇಗನ್ನು ಬಿಸಿ, ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಪಮಾನ 25-30°C ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ 1200-2500 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಳವಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದುಹೋದ, ಫಲವತ್ತಾದ, ತಟಸ್ಥ pH (6.5-7.5) ಮಣ್ಣು ತೇಗದ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ತೇಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೈತರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ, ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತೇಗದ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು.