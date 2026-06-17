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ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:54 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?
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