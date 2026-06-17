Financial transactions easy: ಈಗ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಜನ ಎಟಿಎಂ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಈಗಂತೂ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣದ ಜೊತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತೋ ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಗದು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಆಟೊಮೇಶನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೊತೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
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