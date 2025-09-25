ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿ.. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!!

Telangana Excise Department: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ವೈಭವ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಸ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25), ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 2027 ರವರೆಗೆ) ಪರವಾನಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 1968 ರ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರು.
