English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿ.. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!!

Telangana Excise Department:‌ ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ವೈಭವ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 25, 2025, 07:07 PM IST
    • ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
    • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು
    • ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ವೈಭವ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
camera icon5
Dhan shakti rajyog effect
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿ.. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!!

Telangana Excise Department: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ವೈಭವ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಸ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25), ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 2027 ರವರೆಗೆ) ಪರವಾನಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 1968 ರ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ! ಇಳಿಯುವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಈ ತರಕಾರಿಯಿಂದ 15 ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ..! ದುಬಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Telangana governmentLiquor shopLiquor PriceLiquor Shop License Update

Trending News