ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀಯಂತೇ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ

PMMVY: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ (PMMVY) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2017 ರಲ್ಲಿ PMMVY ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ 5,000 ರೂ. ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, 6,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, 5,000 ರೂ. ಮೊತ್ತವು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ 1,000 ರೂ. 2,000, ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಲಸಿಕೆಗಳ ನಂತರ, ರೂ. 2,000 ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ 6,000 ರೂ.ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ PMMVY ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ರೇವಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಸುಗಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.