ಪೋಷಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ.10–15 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ..

New Law Proposal Implementation: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಪೋಷಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದ 10-15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಾನೂನನ್ನು (ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೋಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವಿವರಗಳು:
- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 10 ರಿಂದ 15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೋಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧ ವಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
- ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ದೂರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ:
ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್-II ದರ್ಜೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು; ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ಕಾನೂನಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಳದಿಂದ ನೇರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಹಿರಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ:
- ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುಂಪುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ.
- ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳು:
- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- "ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸುಳ್ಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಧಾನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ
- ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ನೌಕರರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು:
- ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ನೌಕರರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
- ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ವೇತನ ಕಡಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿಸಬೇಕು.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
- ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.