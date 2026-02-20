Tax free incomes: ಈ 10 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ!

Tax free incomes: ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ರೀತಿಯ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ 10 ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. PPF ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ (EEE) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ - ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಕೊಡುಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೃಷಿ ಆದಾಯ - ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆದಾಯವು ರೂ. 5,000 ಮೀರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಏಕೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ - ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು - ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಷೇರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು - ತೆರಿಗೆಯು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು, ಸಂಗಾತಿ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 50,000 ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 50,000 ಮೀರಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ನಗದು, ಆಸ್ತಿ, ಷೇರುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಬಾಂಡ್ಗಳು - ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ - ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. PPF ನಂತೆ, ಇದು EEE ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
