Tesla Experience Center in Bengaluru: ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದಿಗ್ಗಜ ಟೆಸ್ಲಾ (Tesla) ಇದೀಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನಗರದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸ 6 ಸೀಟರ್ Model Y L ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಯನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇವಪುರದ ವಿಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (VR Bengaluru) ಮಾಲ್ ಸಮೀಪ ಈ ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ Model Y ಹಾಗೂ ಹೊಸ Model Y L ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 14ರಿಂದಲೇ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹೊಸ Model Y L ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ 6 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹61.99 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 681 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 288 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಟರ್-ಸೇಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಲಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಕಸ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಂಜಿ, ಬಿವೈಡಿ, ಹುಂಡೈ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆಯೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಇವಿ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಗಳು ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.