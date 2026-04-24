Tesla Model YL India: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 6 ಆಸನಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV Model YL ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹61.99 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, Model YL ವಿತರಣೆಗಳು ಜೂನ್ 2026ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 681 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 288 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೇಗದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಪವರ್
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ವೇಗದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ
Model YLನಲ್ಲಿ 3 ಸಾಲಿನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಮಂದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 2,539 ಲೀಟರ್ಗಳ ಸರಕು ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್
2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟುಗಳು, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ಒನ್-ಟಚ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. 3ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
3 ಸಾಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಈ ಕಾರು 4,969 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 169 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, 19 ಇಂಚಿನ ಟೈರ್ಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ 8 ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ Model YL ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.