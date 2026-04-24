English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Business
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟೆಸ್ಲಾ 6 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV! 681 KM ರೇಂಜ್‌ನ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟೆಸ್ಲಾ 6 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV! 681 KM ರೇಂಜ್‌ನ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶಾಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ Model YL, Mercedes EQS SUV ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ EV ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 09:51 PM IST
  • ಟೆಸ್ಲಾ Model YL ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹61.99 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 681 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್, 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 288 ಕಿ.ಮೀ.
  • 6 ಸೀಟರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV, ಜೂನ್ 2026ರಿಂದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟೆಸ್ಲಾ 6 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV! 681 KM ರೇಂಜ್‌ನ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Tesla Model YL India: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 6 ಆಸನಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV Model YL ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹61.99 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, Model YL ವಿತರಣೆಗಳು ಜೂನ್ 2026ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 681 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 288 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವೇಗದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಪವರ್

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದ ವೇಗದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ

Model YLನಲ್ಲಿ 3 ಸಾಲಿನ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಮಂದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 2,539 ಲೀಟರ್‌ಗಳ ಸರಕು ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್

2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟುಗಳು, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ಒನ್-ಟಚ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. 3ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು

3 ಸಾಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್

ಈ ಕಾರು 4,969 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 169 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, 19 ಇಂಚಿನ ಟೈರ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟರ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ 8 ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ Model YL ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tesla Model YL IndiaTesla India launchTesla 6 seater SUVTesla electric car IndiaModel YL price India

Trending News