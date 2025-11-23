ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ 50/30/20 ಸೂತ್ರ... ಈ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!

Personal Finance: ಬದುಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಣ ಬೇಕೇಬೇಕು... ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.. ಇಂದು ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯ.. ಇಂದಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಬಹುಮುಖ್ಯ.. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 50/30/20 ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಿಲ್ಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಇಎಂಐಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.
ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಹಣ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಿಂಗಳಿಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿರುತ್ತೇವೆ. ಮೈಂಡ್ ರಿಲಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ʼದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು.. ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡುʼ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ 50/30/20 ಸೂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಉಳಿಸಿದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.