ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಈ ದಿನದಂದೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ

8th Pay Commission
: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೇಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ನೀಡಿತು. ಡಿಎಯನ್ನ ಶೇಕಡಾ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದ ಡಿಎ ಆಗಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಸಂಬಳ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಂದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೌಕರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು?
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಹೊರಬರಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನ 2014ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2017ರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿಯೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ವೇತನಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ಆಯೋಗ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು 26 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ HRA, ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳು, TA, DA.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.