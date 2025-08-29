Business with Dmart: ಡಿಮಾರ್ಟ್... ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯು ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು: https://www.dmartindia.com/partner-with-us ಇದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು Submit ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಡೀಲ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.