ರೈತರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 21ನೇ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೂ.2,000 ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇ-ಕೆವೈಸಿ, ಆಧಾರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಣ ತಡೆಯಾಗಬಹುದು.ಕಳೆದ ಬಾರಿ 20ನೇ ಕಂತುವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2025 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ವಾರಣಸಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.20,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 9.71 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಈಗ ರೈತರ ಗಮನ 21ನೇ ಕಂತುವ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕಂತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುನ್ನ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿ ನಡವಳಿಕೆ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ.2,000 ಕಂತುವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಿದೆ.ಅಂದರೆ, ರೈತರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 21ನೇ ಕಂತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಣ, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಯೋಜನೆ, ಜಮೀನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು pmkisan.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 'ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್' ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 155 261 ಅಥವಾ 1800 115526 ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 011-23381092ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂಚು ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿ ಕಂತು ರೂ.2,000) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2019ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯ 20 ಕಂತುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.