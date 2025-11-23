ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ನಡೆ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ?

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ToR ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ToR ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರವು ಈ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 1, 2026 ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ToR ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 24 ವರ್ಷ, 165 ದಿನಗಳ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರು ಈ ನಾಯಕ
ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾಲ್ಕನೇ (1986), ಐದನೇ (1996), ಆರನೇ (2006) ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ (2016) ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಮಾಜ (ಬಿಪಿಎಸ್) ಟಿಒಆರ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತೆ 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟಿಒಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಿಪಿಎಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಮಿ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ.!
NPS, OPS ಮತ್ತು UPS ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
2004 ರ ನಂತರ ನೇಮಕಗೊಂಡ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. BPS ಸರ್ಕಾರವನ್ನು NPS, UPS ಮತ್ತು OPS ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೇಳಿದೆ.