ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಿಮೆ, 45 ಪೈಸೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ....!

ನೀವು ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:52 PM IST
  • ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?
  • ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
  • ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಿಮೆ, 45 ಪೈಸೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ....!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ, ರೈಲುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಗ್ಗದ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ.

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲನಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು. ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತರ ದೇಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದಿಂದ ನಿಗದಿತ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವ ಸಮಯವೂ ಸೇರಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೃಢೀಕೃತ ಅಥವಾ RAC ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಸಹ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ರೈಲ್ವೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು

ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳು (ಹಳಿತಪ್ಪುವಿಕೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದವು), ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1989 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 123, 124, ಮತ್ತು 124A ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಾದ ದರೋಡೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ಗಲಭೆ ಅಥವಾ ರೈಲಿನಿಂದ ಬೀಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು (ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ) ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 

