ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್...! ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಕೋಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು 1.8 ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 13% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Aug 8, 2025
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.

 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ, ನೌಕರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ 2.57% ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹18,000ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ವೇತನವು 2.57 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 14.3% ನಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಿಂಟ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್‌ನೆಸ್ ಅಲೋನ್ಸ್ (DA) ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಮರುಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

  • ಮೂಲ ವೇತನ: ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 51.5%
  • ಡಿಯರ್‌ನೆಸ್ ಅಲೋನ್ಸ್ (DA): ಸುಮಾರು 30.9%
  • ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA): ಸುಮಾರು 15.4%
  • ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ: ಸುಮಾರು 2.2%

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?

ಕೋಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು 1.8 ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 13% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ Betrug ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. donotreply@incometaxindiafilling.gov.in (mailto:donotreply@incometaxindiafilling.gov.in) ಎಂಬ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಿಫಂಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ Betrug ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್‌ನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

