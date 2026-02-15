English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ 88% ತೆರಿಗೆ: 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್‌ನಿಂದಲೇ ₹14,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ!!

ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ 88% ತೆರಿಗೆ: 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್‌ನಿಂದಲೇ ₹14,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ!!

ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 15, 2026, 07:23 PM IST
  • ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 88% ತೆರಿಗೆ
  • 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್‌ನಿಂದಲೇ ₹14,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ & ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಬಳಕೆ

Tax on pan masala

: 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಸ್‌ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು 14,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಶೇ.88ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಸ್‌ನಿಂದ 2330 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು 2026-27ರಲ್ಲಿ 14,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸೆಸ್ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ "ಮೀಸಲಾದ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹರಿವನ್ನ" ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಸಂಸತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ 

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ, ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಜನವರಿ 31, 2026ರೊಳಗೆ 2.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

