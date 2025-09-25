English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು 5,000 ರೂ.

 ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 25, 2025, 05:44 PM IST
  • ಹೊಸದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ
  • ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 5,000 ರೂ.
  • ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಹಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಹೊಸ ವಕೀಲರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬಿಹಾರ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ : ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಗಲಿದೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ

ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : 
ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಮಹಾದಲಿತ ವಿಕಾಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಕಾಸ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ 25,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಕಾಸ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 1,900 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 900 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Bank Holiday: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ 20 ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ...!

 

