ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ! ಈಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಲಭ್ಯ..!

ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟೊ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಿತ್ತಿತ್ತು.ಈಗ ಆಲ್ಟೊ ಬೆಲೆ 3.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರರ್ಥ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರಾಗಿದ್ದ ಆಲ್ಟೊ, ಈಗ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 25, 2025, 11:48 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಲ್ಟೊ ಕೆ 10 ಈ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಎರಡು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ! ಈಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಲಭ್ಯ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆಲ್ಟೊಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಈಗ ಅಗ್ಗದ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟೊ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಿತ್ತಿತ್ತು.ಈಗ ಆಲ್ಟೊ ಬೆಲೆ 3.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರರ್ಥ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರಾಗಿದ್ದ ಆಲ್ಟೊ, ಈಗ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಲ್ಟೊ ಕೆ 10 ಈ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಎರಡು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಕಾರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಲ್ಟೊದ K10 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಿನಿ SUV ಯಂತಿದೆ. ಆಲ್ಟೊಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ ಒಳಭಾಗವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಗಾತ್ರವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.ಈ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 998 ಸಿಸಿ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 68 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 90 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 25 kmpl ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಇಮೊಬಿಲೈಜರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೀಟ್-ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ಪ್ರಿ-ಟೆನ್ಷನರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆಟೋ ಡೋರ್ ಲಾಕ್, ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7.0-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಇದೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯಿಂದಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಿತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

