ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಸೋತರೂ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆಯಂತೆ ಪಾಕ್‌ ತಂಡ..! ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೆ..?

Pakistan Share Market: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇಕಡಾ 11ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 04:38 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋತಿದ್ದು, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು
  • ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5,795.54 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಶೇಕಡಾ 3.68 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಸೋತರೂ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆಯಂತೆ ಪಾಕ್‌ ತಂಡ..! ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೆ..?

Asia Cup 2025: 2025 ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Karachi Stock Exchange – KSE) ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು 11% ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸೋಲು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋತಿದ್ದು, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇತರ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ:ವಿಜೇತ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಯಮ ?

ಕೆಎಸ್‌ಇ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ
ಸೋಮವಾರ, ಕರಾಚಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (KSE) 100 ಸೂಚ್ಯಂಕ 163,350 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. KSE 100 ಐದನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5,795.54 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಶೇಕಡಾ 3.68 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು KSE 100 ಸೂಚ್ಯಂಕ 147,343.52 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರ ವರೆಗೆ ಇದು 16,006.68 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ KSE 100 ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ:ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ..! ಆದರೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?

₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಸಾದ್ಯವಾಯಿತು?
ಈ ಏರಿಕೆ ಕರಾಚಿ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ $63.99 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರ ವೇಳೆಗೆ $70.91 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ $6.92 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಲಾಭವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. KSE 100 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಏರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೋಲು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
 

PakistanPakistan Share MarketKSE 100KSE 100 record HighKSE 100 market Cap Rise

