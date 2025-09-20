English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ, ಗಮನಿಸಿ : ಈ ದಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಗಡುವು ಇದು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 20, 2025, 02:45 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನ
  • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
  • 3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು?

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ, ಗಮನಿಸಿ : ಈ ದಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಗಡುವು ಇದು

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನ : 
ಹೌದು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?: 
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು AICPI (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- 2025 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ AICPI ಸೂಚ್ಯಂಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

- ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 55% ದರದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 3% ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಅದು 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Gold price target: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ದೈತ್ಯ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..

3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು?
ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು AICPI ಸೂಚ್ಯಂಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ AICPI ದತ್ತಾಂಶವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುದ್ದಿಗಳು : 
ಕೋಷ್ಟಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಎ 58.18% ತಲುಪಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎ ಅನ್ನು ದಶಮಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸಿ 58% ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ?: 
ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 

ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಟ್ಟ  ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ    ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ (55%)  ಹೊಸ ಡಿಎ (58%)     ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ   ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಡುಗೆ
ಹಂತ 1 (ಕನಿಷ್ಠ) ₹18,000 ₹9,900 ₹10,440     ₹540 ₹6,480
ಹಂತ 3   ₹21,700      ₹11,935     ₹12,586 ₹651    ₹7,812
ಹಂತ 6    ₹35,400  ₹19,470  ₹20,532   ₹1,062  ₹12,744
ಹಂತ 7   ₹44,900   ₹24,695   ₹26,042    ₹1,347  ₹16,164
ಗರಿಷ್ಠ (ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)   ₹2,50,000   ₹1,37,500  ₹1,45,000  ₹7,500 ₹90,000

   
ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ :  
ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ :
ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎ 50% ದಾಟಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಈಗ 58% ತಲುಪಲಿದೆ, ಇದು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿರುವ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ :
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

