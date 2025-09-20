ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ, ಗಮನಿಸಿ : ಈ ದಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಗಡುವು ಇದು

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನ :
ಹೌದು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?:
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು AICPI (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2025 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ AICPI ಸೂಚ್ಯಂಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 55% ದರದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 3% ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ಅದು 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು?
ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು AICPI ಸೂಚ್ಯಂಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ AICPI ದತ್ತಾಂಶವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುದ್ದಿಗಳು :
ಕೋಷ್ಟಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಎ 58.18% ತಲುಪಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎ ಅನ್ನು ದಶಮಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸಿ 58% ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ?:
ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
|ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಟ್ಟ
|ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ
|ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ (55%)
|ಹೊಸ ಡಿಎ (58%)
|ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ
|ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಡುಗೆ
|ಹಂತ 1 (ಕನಿಷ್ಠ)
|₹18,000
|₹9,900
|₹10,440
|₹540
|₹6,480
|ಹಂತ 3
|₹21,700
|₹11,935
|₹12,586
|₹651
|₹7,812
|ಹಂತ 6
|₹35,400
|₹19,470
|₹20,532
|₹1,062
|₹12,744
|ಹಂತ 7
|₹44,900
|₹24,695
|₹26,042
|₹1,347
|₹16,164
|ಗರಿಷ್ಠ (ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)
|₹2,50,000
|₹1,37,500
|₹1,45,000
|₹7,500
|₹90,000
ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ :
ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ :
ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎ 50% ದಾಟಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಈಗ 58% ತಲುಪಲಿದೆ, ಇದು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿರುವ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ :
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.