  ಈ 5 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ..! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ..!

ಈ 5 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ..! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ..!

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಯದ ಮಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಂಡಿಯಾ VIX ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.ಗುರುವಾರದಂದು ಅದು ಶೇ 6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 22.32 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 12, 2026, 06:41 PM IST
  • ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ
  • ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈಗ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ
  • ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 829 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 76,034 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು

ಈ 5 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ..! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 950 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 76,034 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 23,600 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ, ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು $100 ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು, ಬೃಹತ್ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್‌ಐಐ) ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಗೆ ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗಿಲ್ ಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ..!

ಗುರುವಾರದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈಗ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತದ ದಿನದ ನಂತರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 829 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 76,034 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 227 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 23,639 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಸುಮಾರು ಶೇ 1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (BSE) ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ಸುಮಾರು ₹450 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹440 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುದ್ದದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿವೆ

ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ..!

ಈಗ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $100 ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಸುದ್ದಿಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಇಎ) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತುರ್ತು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ.ಭಾರತವು ಈಗ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ನೆಗಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕೆಳಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಇರಾನ್..! ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..!

ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾರೀ ಹಿಂತೆಗೆತ

ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್‌ಐಐಗಳು) ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು. ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಅವರು ₹39,100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನವೂ ಮಾರಾಟವಾದ ಅವರು ₹6,267 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಡಿಐಐಗಳು) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಒತ್ತಡವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೀತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಮರುಳುವಿಕೆಯಾ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದೆ.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಸಿತ:

ಅದರಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 30 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು 92.34 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ನೆಗಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಆಮದು ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಯದ ಮಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಂಡಿಯಾ VIX ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.ಗುರುವಾರದಂದು ಅದು ಶೇ 6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 22.32 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

STOCK MARKET CRASHSensex updatesNifty fall reasonsCrude oil price hikeIndian Rupee depreciation

