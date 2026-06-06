ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು, ಇಂದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಬ್ಬರ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಾರೀ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್?
55 ವರ್ಷದ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಚಿಕಾಗೋ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವ್ಯಾಲರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್' ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರ ತಂದೆಯ ಮೂಲ ಜಾಗ ಭಾರತದ ಗೋವಾ ಆಗಿದೆ. ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟಯ ಹಣಕಾಸು ಮುಗಿಸಿ, ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು $55 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ, ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಅವರು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಅವರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ 2008 ರಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ $76 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 4% ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 7.3% ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $1.75 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ (IPO) ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಅವರ ಪಾಲು ಸುಮಾರು $90 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹8.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ $2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದರೆ ಇವರ ಆಸ್ತಿ $140 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಲಿದೆ.
ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರದೆ, ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸುಖ-ದುಃಖದ ಸಾಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಕಾರ್ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್, ದಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಸೋಲಾರ್ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಯಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.