ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ..

ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಡೀ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳು, ಶಾಲುಗಳು, ಕೈಗವಸುಗಳು, ಟೋಪಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 2, 2025, 03:03 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಐಡಿಯಾ
  • ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು
  • ನೀವು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು

Small Business Ideas: ಯಾವುದೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರಿವು. ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸದೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉಡುಗೆ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇಡೀ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳು, ಶಾಲುಗಳು, ಕೈಗವಸುಗಳು, ಟೋಪಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಳು ಹೊರಬರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ 5 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳವು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಒಣ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಸ್ಕಿ ಟಕಿಲಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾನಿಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ! ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಋತುವಿನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ತರುವ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನ ಕೇವಲ ಚಳಿಯಲ್ಲದೆ ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಆಗಿರುವ ಋತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

BUSINESSBusiness IdeasHow to Start a Business? Small Business IdeasWoolen Textile Manufacturing Business in IndiaClothing Business

