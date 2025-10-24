English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ 10 ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಈ 10 ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

IT Notice Alert: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟೀಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 24, 2025, 01:56 PM IST
  • ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆಯೇ?
  • ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
  • ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ 10 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ 10 ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

IT Notice Alert: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಜ್ಞಾತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 10ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 

1. ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ: 
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರು ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದು ಉಡುಗೊರೆಯೂ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

2. ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಬಡ್ಡಿ: 
ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಹು ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು  ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

3. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: 
ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದರೂ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹರಿವು ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್'ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬಹುದು. 

4. ಅಘೋಷಿತ ಹಣ: 
ದಾಖಲೆರಹಿತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಅದು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಇವನ್ನು ಅಘೋಷಿತ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 

5. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪಾವತಿ: 
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಮಾಡುತ್ತದೆ.  

6. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು: 
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದರೆ ಇಂತಹ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 

7. ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: 
ಯಾವುದೇ ನಾಗರೀಕರು ತಾವು ಐಟಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದಾಗ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 

8. ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ: 
ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಗಾವಹಿಸುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ) ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

9.  ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟು: 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 

10. ಬೇರೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು: 
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಬೇನಾಮಿ ಹಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ... 2026ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಾ! ಇಳಿಯುತ್ತಾ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

