ಈ 6 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು FD ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ

FD ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 9, 2025, 04:58 PM IST
  • ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ FD ಮೇಲೆ ಶೇ.6.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.6.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾ ಶೇಕಡಾ 6.6 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ

ಈ 6 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು FD ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ

FD interest rates: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸತತ ಮೂರು ನೀತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಒಟ್ಟು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ಥಿರ (FD) ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ FD ಮೇಲಿನ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. FD ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ FD ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ 6 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. 

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್: HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ 18-21 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.6.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಮೇಲೆ ಶೇ.6.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 50 ಮೂಲ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹14,000 ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ₹5,499ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 6.7 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI): ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.45ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 50 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ: 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 6.6 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 

ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಫ್‌ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎಫ್‌ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 50 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ..

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

