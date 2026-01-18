English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವು..! ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ..

ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. 100% ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 8.20 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವು FDಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 18, 2026, 09:07 AM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೇ.7ರಿಂದ 8.20ರವರೆಗೆ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಶೇ.7.7 ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವು..! ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ..

Post Office schemes: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FD) ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುವವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶೇ.6ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೇ.7ರಿಂದ 8.20ರವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ FDಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಖಾತೆಯು ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಶೇ.7.7 ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಶೇ.7.10 ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (MSC) ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (Samriddhi Yojana) ಶೇ.8.20ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಭರಣ ಧರಿಸದಿದ್ದರೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಿದು..

ಇದಲ್ಲದೇ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.8.2, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7.5, ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7.5 ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

