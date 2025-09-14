English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿತಾಯ.. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವು!

 Low-interest home loans: ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:38 PM IST
  • ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ
  • ಅನೇಕ ಜನರು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿತಾಯ.. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವು!

Home loan interest rates: ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು:
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇಕಡಾ 7.3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇಎಂಐ ಸರಿಸುಮಾರು 39,670 ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಂತೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ 7.3 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇಎಂಐ ಸುಮಾರು 39,670 ರೂ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಶೇಕಡಾ 7.45 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲದ ಇಎಂಐ 40,127 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎಸ್‌ಬಿಐ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ರೂ. 40,280. ಎಸ್‌ಬಿಐ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ SBI ನಂತೆಯೇ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, EMI ರೂ. 40,280 ಆಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು:
ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಐಸಿಐಸಿಐ: ಈ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ. 7.7 ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇಎಂಐ ರೂ. 40,893.

HDFC: HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇಕಡಾ 7.9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲದ EMI ರೂ. 41,511 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಕಡಾ 7.99 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ರೂ. 41,791 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 8.35 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ಇಎಂಐ ರೂ. 42,918 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

