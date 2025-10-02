English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರೈತರಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ : ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆತಂದಿದೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 2, 2025, 02:42 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ
  • ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?

ಈ ರೈತರಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ : ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆತಂದಿದೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ : 
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 2,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 6,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ 20 ಕಂತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 21 ನೇ ಕಂತಿನ ಸಮಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ 21ನೇ ಕಂತು ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ತುರ್ತು ಆದೇಶ: ಯುಪಿಎಸ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು 20 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 20ನೇ ಕಂತು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.7 ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತರಿಗೆ 21 ನೇ ಕಂತನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು, 21ನೇ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿ ಕಂತನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಕಂತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ  ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್: 21ನೇ ಕಂತು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕಂತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
- ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅನರ್ಹನಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು.
- ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ರೈತರು, ತಮ್ಮ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕಂತುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 
- ರೈತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ DBT ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಂತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ : 
- ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್‌ನ 20ನೇ ಕಂತನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
- 21ನೇ ಕಂತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
- ಇ-ಕೆವೈಸಿ, ಭೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ರೈತರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ನ 21 ನೇ ಕಂತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

