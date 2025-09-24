English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಹಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು!!

items to be banned in 2026: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 24, 2025, 03:37 PM IST
    • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ ನಿಷೇಧ
    • Google ತನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಚಿಂತನೆ
    • ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ

Trending Photos

ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
camera icon5
Shruti Haasan
ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
camera icon11
RBI 2000 rupee note
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
camera icon5
Dhan shakti rajyog effect
ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!
ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಹಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು!!

items to be banned in 2026: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನೀತಿ 2.0 ರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಕ್ರಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಗಡುವಿನ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಂಪರ್ : ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಜನ

ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಾರು ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 

10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎನ್‌ಜಿ-ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೆಹಲಿಯು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ 95% EV  ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ABS ಕಡ್ಡಾಯ:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS) ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿಲಾಗಿದೆ

ನಗರದೊಳಗಿನ ಬಸ್‌ಗಳು:
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2026 ರಿಂದ ನಗರದೊಳಗಿನ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಬಸ್‌ಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. .

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣದ ಗೇಮಿಂಗ್:
ಭಾರತದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ 2025 ಪಣತೊಡುವ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣದ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು Google ತನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು..? ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌: 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು.  "ಹಲವು ಬಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ" ಈ ಸಂದೇಶವು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ೨೦೦೦ ರೂ ನೋಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

ban in 2026items to be banned in 2026

Trending News