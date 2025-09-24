ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಹಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು!!

items to be banned in 2026: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನೀತಿ 2.0 ರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಗಡುವಿನ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಾರು ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎನ್ಜಿ-ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೆಹಲಿಯು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ 95% EV ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ABS ಕಡ್ಡಾಯ:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS) ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿಲಾಗಿದೆ
ನಗರದೊಳಗಿನ ಬಸ್ಗಳು:
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2026 ರಿಂದ ನಗರದೊಳಗಿನ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಬಸ್ಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. .
ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ಗೇಮಿಂಗ್:
ಭಾರತದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ 2025 ಪಣತೊಡುವ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು Google ತನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್:
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. "ಹಲವು ಬಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ" ಈ ಸಂದೇಶವು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ೨೦೦೦ ರೂ ನೋಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.