ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಬೇಕೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..ಈ ಸಾಲಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ...!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆ ಸಾಲಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.  

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:14 PM IST
  • ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಈ ಸಾಲಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
  • ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಬೇಕೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..ಈ ಸಾಲಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ...!

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಬಹಳ ವಿರಳ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ: ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್...!

ಕೃಷಿ ಸಾಲ: ಕೃಷಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ

ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Remedies: ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..!

ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳ ಸದುಪಯೋಗದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

