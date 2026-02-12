ಈ ಮೂರೇ 3 ತಪ್ಪು... ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ʼನಿರ್ಬಂಧʼಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹುಷಾರ್!

Aadhaar Card News: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡರೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೈ ತಪ್ಪುವಂತಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಆಧಾರ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
1. ನಕಲಿ ಆಧಾರ್:
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ UIDAI ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರು-ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನುಚಿತ ನವೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. UIDAI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಮರು-ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
2. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳು:
ಆಧಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದೃಢೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು:
ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು UIDAI ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುಗಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಧಾರ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ದೃಢೀಕರಣ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.