ಈ ಏಳು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ...ಈಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ..!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೆಲವು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯು ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಏಳು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಾಭಗಳು:
ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ LLP ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಪಾಲು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಪಾಲು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ
ಜೀವ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಮುಕ್ತಾಯದ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಮಾ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ
ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಹೂಡಿಕೆ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, PPF ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, PPF ಒಂದು ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ:
ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತವಾಗಿರಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಗಳಂತಹ ಕೃಷಿ-ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.ಈ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.