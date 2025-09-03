ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ ? ಯಾವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸರಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 4 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : GST Council Meeting 2025: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ : ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ? :
ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಶೂಗಳು,
ಬಟ್ಟೆಗಳು,
ಔಷಧಿಗಳು,
ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು,
ತುಪ್ಪ,
ಬೆಣ್ಣೆ,
ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು,
ಕಾಫಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ 12 ಪ್ರತಿಶತ GST ಯನ್ನು 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ,
AC
ಫ್ರಿಡ್ಜ್,
ಟಿವಿ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್,
ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 18 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪೆನ್ಸಿಲ್,
ಸೈಕಲ್,
ನಕ್ಷೆ, ಗ್ಲೋಬ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಛತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇರ್ ಪಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 5% GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ,
ಜವಳಿ,
ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು,
ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಡುಪುಗಳು,
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು,
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು,
ಟೈರ್ಗಳು,
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು,
ಔಷಧಿಗಳು,
ಶಾಂಪೂಗಳು,
ಸೋಪುಗಳು,
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ವಸ್ತುಗಳು 0 ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡಾ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ATM ನಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಷೇಧ..? ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೂ, 7,500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ :
ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 40% ವಿಶೇಷ ದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು,
ಮದ್ಯ,
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ
ತಂಬಾಕು,
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು,
ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.