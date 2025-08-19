English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2 ದಿನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ : ನಿಂತು ಬಿಡುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮತ್ತು 23, 2025 ರಂದು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 19, 2025, 05:25 PM IST
  • 7 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ
  • ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಈ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ

ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಅಂದರೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ  ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮತ್ತು 23, 2025 ರಂದು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

7 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ : 
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರ ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದು.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು WhatsApp ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ SMS ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : AIRTEL, JIOಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ BSNL.. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾನ್ ರಿಲೀಸ್‌

ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ : 
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ IVR
ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ
WhatsApp ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
SMS ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

HDFC ಯ ಈ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ : 
ಸೇವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾ ವ್ಯತ್ಯಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.  
HDFC ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳು
PayZapp
MyCards ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO Update: PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ?: 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

