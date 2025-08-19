2 ದಿನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ : ನಿಂತು ಬಿಡುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಅಂದರೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮತ್ತು 23, 2025 ರಂದು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
7 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ :
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರ ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು WhatsApp ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ SMS ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ :
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ IVR
ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ
WhatsApp ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
SMS ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
HDFC ಯ ಈ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ :
ಸೇವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾ ವ್ಯತ್ಯಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
HDFC ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳು
PayZapp
MyCards ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ?:
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.