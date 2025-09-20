8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಕತ್ತರಿ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (CGHS)ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ :
ಜನರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 8ನೇ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡವಿದ್ದರೆ 30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ದುಡ್ಡಿನ ಮರ ಇದು!!
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ರಿಂದ 3.0 ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (CGHS)ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. CGHS ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
CGHS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ ವಿಮಾ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ CGHS ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗುವಂತೆ CGHS ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ ವಿಮಾ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (CGEPHIS) ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ : ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ KMF ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ : ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ CGHS ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 5ನೇ, 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು CGHS ಅನ್ನು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, CGHSನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆ (ABHA) ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, CGHS ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖದ ಕುರಿತು ಮೂವರು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.