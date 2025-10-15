English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 15, 2025, 09:01 PM IST
ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿ : ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ತರಕಾರಿ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಊಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂ. ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ 40 ಲಕ್ಷ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ :
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಿಯ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ :
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಗಾ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇದೆಯೇ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ...

ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ :
ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಔಷಧೀಯ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದ :
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ? :
ಸಮುದ್ರ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವು ಸಮುದ್ರತಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

