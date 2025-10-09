English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 212 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಹೀರೋ ವಿಡಾ ವಿ2 ಪ್ಲಸ್‌ನಂತಹ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 9, 2025, 05:50 PM IST
  • ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ
  • ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 143 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
camera icon6
V.Shataram
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
camera icon7
Ramarajan
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 212 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿವೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 212 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮೆದುಳನ್ನು 240 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ! ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು

ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್: ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 96,422 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 2.2kWh, 3.1kWh, 3.5kWh ಮತ್ತು 5.3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 94 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 212 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹೀರೋ ವಿಡಾ ವಿ2: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ವಿಡಾ ವಿ2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ರೂ. 92,800 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 3.4kWh ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 143 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!

ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಂಗ್: ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೂ. 67,990 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ಕಿ.ಮೀ. ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್‌ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

About the Author
AutomobileNew Electric ScootersAuto NewsSingle ChargingKannada news

Trending News