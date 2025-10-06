ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ನೀಡುವುದು ಇದೊಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್

2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಚಿನ್ನ 1.20 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ. 122 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 2.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನ ಸಡಿಲವಾದ ನಿಯಮಗಳು.
ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 44 ರಷ್ಟು ಲಾಭ :
ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 44 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ, ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲದ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 8.05 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಗ್ಗದ ದರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ :
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 8.05% ರಿಂದ 8.35% ವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ 0.25% ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 8.20% ರಿಂದ 11.60% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿದರ 8.35% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 0.30% ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 8.6% ರಿಂದ 8.75% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. 20,000 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,500 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲವನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಾತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), 36 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ 8.75% ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.