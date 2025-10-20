English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇದು : ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇದು : ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ  ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.  ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 20, 2025, 04:04 PM IST
  • ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು
  • ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
  • ಅಪರಿಚಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹6,000 ರೂ.
camera icon6
Gruhalakshmi Scheme
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹6,000 ರೂ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon9
Mars Transit 2025 Effects
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
camera icon7
Gajkesari Yog on Deepavali
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇದು : ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಂತೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ  ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.  ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ  :
ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ BIS ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ BIS ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚಿನ್ನವು BIS ಲೋಗೋ, ಶುದ್ಧತೆ (ಉದಾ, 22K916), ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹999ಗೆ ₹22,000 ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ... ಇದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!

ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ :
ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿದಾರರು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು 8% ರಿಂದ 25% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು "ಶೂನ್ಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು" ಅಥವಾ "ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಂಥಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.

ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ : 
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ  ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..!

ಅಪರಿಚಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು : 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GoldGold BuyingGold Buying tipsTips to buy gold

Trending News