ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇದು : ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಂತೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ :
ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚಿನ್ನವು BIS ಲೋಗೋ, ಶುದ್ಧತೆ (ಉದಾ, 22K916), ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ :
ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿದಾರರು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು 8% ರಿಂದ 25% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಿಯಾಯಿತಿ:
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು "ಶೂನ್ಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು" ಅಥವಾ "ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಂಥಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ :
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಅಪರಿಚಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು :
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.