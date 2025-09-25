English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 24ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ: ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

INR vs QAR: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:42 PM IST
  • ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 24 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಡಿದರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು
  • ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 24ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ: ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Indian Rupees Vs Qatari Riyal: ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶ. ಅದುವೇ 'ಕತಾರ್'. ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ (QAR) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಕತಾರ್‌ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೇವಾ, ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸುಮಾರು 800,000 ಭಾರತೀಯರು ವಾಸವಿದ್ದರು. ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ: 
ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕತಾರ್. ಅಂತೆಯೇ, ಕತಾರ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೇಶ ಭಾರತ. ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧವೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ ಕತಾರ್ ಕರೆನ್ಸಿ: 
ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 24ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೌಲ್ಯ 24.18 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಅರ್ಥಾತ್, ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 100,000 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಭಾರತೀಯರು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರುಪಾಯಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 24,23,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24.18 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
1 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ = ₹24.18
100,000 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ = 24,23,000
200,000 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ = 48,46,000
400,000 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ = 96,93,000
425,000 ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ = 1,02,98,851

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕತಾರ್ ರಿಯಾಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕತಾರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿಯುವ ಬದಲಿಗೆ ಕತಾರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದರೂ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಆಶಾಭಾವನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. 

