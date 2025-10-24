ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ .! ಈಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.ಆದರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತಾಮ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ತಾಮ್ರವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, AI ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೆನಡಾದ ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ 'ಬ್ಯಾರಿಕ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಈಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ತಾಮ್ರದತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ತಾಮ್ರವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ್ದು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ