ಈ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಿಗಲ್ಲ.. iPhone 16 Pro Max ಮೇಲೆ 54 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17, 17 ಏರ್, 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೆ. ಹೊಸ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್, 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 2TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ (ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 17, 2025, 04:31 PM IST
  • ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (256GB): ₹1,44,900 → ₹89,999
  • ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ: ₹1,19,900 → ₹69,999
  • ಐಫೋನ್ 16 (128GB): ₹79,900 → ₹51,999

ಈ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಿಗಲ್ಲ.. iPhone 16 Pro Max ಮೇಲೆ 54 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಅವ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್' ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ (ಉಲ್ಟ್ರಾ-ಥಿನ್ ಮಾಡೆಲ್), ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,34,900 ಆಗಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ₹1,49,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ $1,999 (ಸುಮಾರು ₹1,67,000) ಬೆಲೆಯಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ A19 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ N1 ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 48MP ಫ್ಯೂಝನ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಮತ್ತು 2x ಟೆಲಿಫೋಟೊ ಜೂಮ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವನವು ಇದುವರಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, 30 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50% ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.

ಐಫೋನ್ 16 ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳು!

ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿವೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ:

| ಮಾಡೆಲ್ | ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ | ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ) |

| ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (256GB) | ₹1,44,900 | ₹89,999 |

| ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ | ₹1,19,900 | ₹69,999 |

| ಐಫೋನ್ 16 (128GB) | ₹79,900 | ₹51,999 |

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ₹5,000 ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI, ವಿನಿಮಯ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಯು A18 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 17 vs ಐಫೋನ್ 16: ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಎರಡು ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆಯಾದರೂ, ಐಫೋನ್ 17 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿವೆ:

- ಚಿಪ್: ಐಫೋನ್ 17 - A19 ಪ್ರೊ; ಐಫೋನ್ 16 - A18 ಪ್ರೊ.

- ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಐಫೋನ್ 17 ಆರಂಭ 256GB ರಿಂದ; ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2TB ಆಯ್ಕೆ.

- ಡಿಸಪ್ಲೇ: ಎರಡೂ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ 120Hz ಪ್ರೊಮೋಷನ್, ಆದರೆ ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ 5.6mm ಥಿಕ್ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ.

- ಬ್ಯಾಟರಿ: ಐಫೋನ್ 17 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್.

ಇದರಿಂದ, ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 16 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಸಿ.

ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಹಳೆಯವುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

