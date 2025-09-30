Post Office RD Scheme
: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (NSD) ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಅರ್ಹತೆ: ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ (ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಂದ).
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹100 ಮಾತ್ರ (ನಂತರ ₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ). ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ: 5 ವರ್ಷಗಳು (60 ತಿಂಗಳುಗಳು), ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.7% (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ). ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ: ಖಾತೆ ತೆರೆದ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 50%ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ (ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
₹10,000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹1,13,658 ಖಚಿತ ಲಾಭ
ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹1,13,658ರ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹6,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹1,13,658 ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹7,13,658.29 ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳು: ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿ ₹100ಕ್ಕೆ ₹1 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾತೆ Reopening: ಗರಿಷ್ಠ 4 ಸತತ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತತ 4 ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಅಕಾಲಿಕ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ (Premature closure): ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗು ತನ್ನದೇಯಾದ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ 15,000 ರೂ. : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)