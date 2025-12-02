English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:25 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹44,995 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ...

Post Office TD Scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ 5-ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (TD) ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 1, 2, 3, ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5-ವರ್ಷದ TD ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ

ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ, ಸ್ಥಿರ-ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ (80C) ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ KYC ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಫೋಟೋ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ

₹44,995 ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕು?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹44,995 ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ₹100,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹1,44,995 ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಲಾಭವು ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ: ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ: ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಗದು, ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಏಕ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಜೀರೋ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

