ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ₹44,995 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ...

Post Office TD Scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ 5-ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (TD) ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 1, 2, 3, ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5-ವರ್ಷದ TD ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ, ಸ್ಥಿರ-ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ (80C) ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ KYC ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಫೋಟೋ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
₹44,995 ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕು?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹44,995 ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ₹100,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹1,44,995 ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಲಾಭವು ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ: ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ: ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಗದು, ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಏಕ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ತೆರೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)