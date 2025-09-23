ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜನರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು PhonePe, Paytm ಮತ್ತು Cred ನಂತಹ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು? :
KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕ (PA) ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನೆಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಮಾಲೀಕರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು :
ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು PhonePe, Paytm ಅಥವಾ Cred ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI, NEFT ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು :
ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2024 ರಲ್ಲಿ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3,000 ವರೆಗಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ 1% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು SBI ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ KYC ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ RBIನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ, ಕಠಿಣ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಈಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇನು? :
ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು? :
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು RBI ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.