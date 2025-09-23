English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಫೋನ್‌ಪೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ : ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ  UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 23, 2025, 12:17 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
  • ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
  • RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಫೋನ್‌ಪೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ : ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜನರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು PhonePe, Paytm ಮತ್ತು Cred ನಂತಹ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.  ಆದರೆ ಈಗ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು? :
KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕ (PA) ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನೆಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು,  ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಮಾಲೀಕರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.  ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : GST ಕಡಿತದ ನಂತರವೂ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದಿದ್ದರೆ.. ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : 
ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು PhonePe, Paytm ಅಥವಾ Cred ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ನೆಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI, NEFT ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : 
ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2024 ರಲ್ಲಿ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3,000 ವರೆಗಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ 1% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು SBI ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ KYC ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ RBIನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ, ಕಠಿಣ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಈಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : PM Kisan: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರೈತರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು, ಆದರೆ...

ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇನು? : 
ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು? :
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು RBI ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

RBIRBI rulesRBI Latest Rules on upirent payment through upirent payment rules

