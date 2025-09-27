ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು & ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್:‌ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ...

DA hike: ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ (PSU) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಪಿಎಸ್ಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯಲ್ಲಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಒಡಿಶಾ ಪಿಎಸ್ಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜನವರಿ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 53%ರಿಂದ 55%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಿಎಸ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ನೌಕಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು
ಶೇ.3ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಳ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿದ DAಯನ್ನ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 50%ರಿಂದ 53%ಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ತೆರೆದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ!!
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ
ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DR)ಯಲ್ಲಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ, ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.