English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಲಿದೆ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್..!

ಟಿಡಿಬಿಯಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ಇವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಇತರ ಇವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿಯ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇವಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:16 PM IST
  • ಭಾರತದ ಇವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಟಿ 30 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ಗುರು ಸಂಚಾರ: ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
camera icon5
jupiters star transit
ಗುರು ಸಂಚಾರ: ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
&quot;ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು..&quot; ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
camera icon7
Vidya Balan
"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಲಿದೆ...
camera icon5
Navapanchama Raja Yoga
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಲಿದೆ...
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಲಿದೆ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಟಿಡಿಬಿ) ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಈ ಬೆಂಬಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕ (ಒಇಎಂ) ಗೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ನಿಧಿಯಾದ ಟಿಡಿಬಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬಂಡವಾಳವು ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಲಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಧಿಯು ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ:

ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ Rapti.HV ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿನೇಶ್ ಅರ್ಜುನ್ 'ಭಾರತದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಂಬಲವು Rapti.HV ಯ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Rapti.HV ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ (HV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಇ-ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಂಬಲವು Rapti.HV ಗೆ ತನ್ನ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. EV ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.Image

2021 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ವದೇಶಿ Rapti.HV RAI-AMTIF ನಿಂದ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು OEM ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. TDB ಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, Rapti.HV ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ TDB ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು Rapti.HV ಯ ನವೀನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. "ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಿಯಾಗದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಾವು RAI-AMTIF ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ TDB ಯಿಂದ, ಇವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಬಲ ಗಮನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬೆಂಬಲಗಳು Rapti.HV ಯ ನವೀನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. 

ಟಿಡಿಬಿ ಬೆಂಬಲವು ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿ ತನ್ನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಇ-ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಇವಿ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿಯ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿಯ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಟಿಡಿಬಿಯಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವು ಇವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಇತರ ಇವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಪ್ಟಿ.ಎಚ್‌ವಿಯ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇವಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ಭಾರತದ ಇವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಟಿ 30 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.39 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 135 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 36 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

About the Author
governmentFundCovaxinEVMotorcycle

Trending News