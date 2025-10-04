English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ..!

ಫಿಸಿಕ್ಸ್‌ವಾಲಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಈಗ ₹14,510 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.4 ಬಿಲಿಯನ್) ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 4, 2025, 03:10 PM IST
  • ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಐಪಿಒ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
  • ಅದು ಈಗ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಎಡ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Trending Photos

3 ವಿವಾಹಿತ ನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ..
camera icon7
Popular Actress
3 ವಿವಾಹಿತ ನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ..
Gold Price Today : ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಶಾಕ್‌..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon7
Gold price today
Gold Price Today : ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಶಾಕ್‌..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
Gold Rate Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಹಬ್ಬದ ನಂತರವೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon7
Gold Rate Today October 3
Gold Rate Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಹಬ್ಬದ ನಂತರವೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?
India vs West Indies Test: ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್..!
camera icon5
KL Rahul Test runs
India vs West Indies Test: ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್..!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಡ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 223% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EMI ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! RBI ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪೋನ್‌ ಲಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್

ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ

ಫಿಸಿಕ್ಸ್‌ವಾಲಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಈಗ ₹14,510 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.4 ಬಿಲಿಯನ್) ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (₹12,490 ಕೋಟಿ) ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು FY25 ರಲ್ಲಿ ₹243 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ₹2,886 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ₹1,940 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರರ ಸಂಪತ್ತು 223% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಡ್‌ಟೆಕ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: JEE Main Exam 2026: ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಐಪಿಒ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ಪೂರ್ವ-ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸೆಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಬಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆರ್‌ಎಚ್‌ಪಿ (ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.

ಯಾರು ಈ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ?

ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ 1991 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾನ್ಪುರದ ಹಾರ್ಕೋರ್ಟ್ ಬಟ್ಲರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು.ತದನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಐಐಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ಈಗ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಎಡ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

About the Author
Alakh Pandey net worthAlakh Pandey wifeAlakh Pandey ageAlakh Pandey qualificationPhysics Wallah - Alakh Pandey Class 11

Trending News