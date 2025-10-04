ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ..!

ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 223% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ
ಫಿಸಿಕ್ಸ್ವಾಲಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಈಗ ₹14,510 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.4 ಬಿಲಿಯನ್) ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (₹12,490 ಕೋಟಿ) ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು FY25 ರಲ್ಲಿ ₹243 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ₹2,886 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ₹1,940 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಲುದಾರರ ಸಂಪತ್ತು 223% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಡ್ಟೆಕ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಐಪಿಒ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ಪೂರ್ವ-ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸೆಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಬಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆರ್ಎಚ್ಪಿ (ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ?
ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ 1991 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾನ್ಪುರದ ಹಾರ್ಕೋರ್ಟ್ ಬಟ್ಲರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು.ತದನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಐಐಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ಈಗ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.