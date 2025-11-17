English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ : ಉಚಿತ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುನಾನಕ್ ಬೋಧನೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಮಹಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Times Square Langer: ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಜಿಯವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ವಿತರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 17, 2025, 12:14 PM IST
  • ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚುವುದು
  • ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ತರ ಸೇವೆಯು ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದರು

Times Square Langer: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಲಂಗರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂತ ಸಿಂಗ್ ಚತ್ವಾಲ್, ‘ಲೆಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎ ಮೀಲ್’ ಸಂಯೋಜಕ ಓಂಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಉಚಿತ ಊಟ ವಿತರಿಸಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಐಟಿಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್‌ಜಿಯವರ “ವಂದ್ ಛಕ್ನಾ” — ಸ್ವಂತದಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು — ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚುವುದು. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜನರು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಿಸಲೂ ಸಹ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ..! ಚೀನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಂಗರ್ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಜಿಯವರ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ತರ ಸೇವೆಯು ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದರು.

‘ಲೆಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎ ಮೀಲ್’ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಪೋಷಣೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೆರವಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಗುರುನಾನಕ್ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಅವರ ಸಮಾನತೆ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

